Latina-Bari, biglietto di Curva Nord anche stamattina allo stadio

Lavori serrrati sognando la festa della B. Maxi schermo work in progress sulla pista atletica davanti la Curva Nord. Per la prima volta, lo stadio San Nicola si aprirà al pubblico per consentire ai tifosi del Bari impossibilitati di seguire la squadra a Latina (ci saranno 2 mila sostenitori in arrivo dalla Puglia) di tifare a distanza seguendo la partita di oggi pomeriggio attraverso tre maxi schermi. L'iniziativa è della Ssc Bari in collaborazione con Puglia Promozione.

Al San Nicola, sembra ormai quasi tutto pronto per la visione collettiva di Latina-Bari. Per agevolare i tifosi, oggi domenica 3 aprile, la biglietteria della porta 1 l'official store Stadium saranno aperti con orario continuato dalle 10:30 alle 17:30 (costo del biglietto 2 euro). I biglietti potranno essere ancora acquistati online su sport.ticketone.it fino alle ore 18:00. L'intero ricavato, al netto di oneri e adempimenti, sarà devoluto in beneficienza. Non è previsto ticket parcheggio. Per tutti i dettagli sull'iniziativa si può visitare il sito https://bit.ly/3wRU03n