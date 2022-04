Bari, domani la partenza per Latina

Ultimi scampoli di lavoro in casa Bari prima di partire per Latina dove domenica i biancorossi saranno impegnati nel quartultino incontro di regular season con in palio punti per la matematica promozione in B.

"Prima del lavoro sul terreno dell'Antistadio - il comunicato della società - la squadra si è intrattenuta in sala video per la parte teorica quindi spazio al lavoro in campo sotto una pioggia a tratti molto intensa: dopo una prima parte dedicata al riscaldamento e all'attivazione muscolare, lavoro atletico di moderata intensità, quindi torelli e circuiti tecnici e chiusura riservata ad esercitazioni finalizzate alle conclusioni a rete".

Per domani prevista la seduta di rifinitura pre gara, quindi la squadra raggiungerà la sede del suo ritiro.