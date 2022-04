Bari Primavera, il treno playoff passa da Pagani

Il treno playoff del Bari Primavera passa da Pagani dove domani la squadra di mister Loseto si giocherà il passaggio del turno facendo visita ai campani nel return match del primo turno. Si riparte dall'1-2 dell'andata.

Doppia sfida casalinga contro l'Andria per le formazioni U17 e U15. Impegni interni per i Giovanissimi Provinciali, mentre le Under 17 sfidano il Lecce per guadagnarsi l'accesso alla fase playoff.

Questo il programma completo:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ - Playoff Ritorno 1° turno

Paganese-Bari

Sabato 02.04.22, ore 19:00

Stadio 'Arena - Giuseppe Piccolo', Cercola (NA)

Campionato Naz. Under 17 Girone C

Bari-Andria

Sabato 02.04.22, ore 17:00

Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Campionato Naz. Under 15 Girone C

Bari-Andria

Sabato 02.04.22, ore 15:00

Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Under 15 Provinciale - seconda fase

Bari (2009)-Nick Calcio Bari

Domenica 03.04.22, ore 09:00

Campo 'G. Scirea', Bitritto (BA)



Bari (2008)-San Paolo Levante Azzurro

Domenica 03.04.22, ore 11:00

Campo 'G. Scirea', Bitritto (BA)

Under 17 Femminile

Bari-Lecce

Martedì 05.04.22, ore 18:00

Campo 'Manzi - Chapulin' , Barletta (BAT)

Under 15 Femminile

Fasano-Bari

Martedì 05.04.22, ore 15:30

Centro sportivo Timos Park, Fasano (BR)

Under 12 Femminile - Danone Cup

Bari-Pink Altamura

Venerdì 01.04.22, ore 17:00

Campo Intesa, Bari