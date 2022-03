Bari, anche Botta con il gruppo

Terzo giorno di allenamento settinanale per il gruppo biancorosso in vista della sfida contro il Latina di mister Di Donato, 35a giornata del Girone C di Lega Pro, in programma alle ore 17:30 di domenica 3 aprile sul terreno del 'Domenico Francioni'.

Il report della società: "Questo pomeriggio, sul terreno dell'Antistadio, prima parte dedicata alla mobilità articolare, quindi lavoro atletico basato su scatti e accelerazioni, quindi ampio spazio ad esercitazioni tattiche a tutto campo e, in chiusura, sfida a ranghi misti su campo ridotto. Ha svolto l'intera seduta con i compagni Ruben Botta, aggregato il giovane terzino Rana".

Per domani prevista singola seduta di allenamento. Alle 14, la conferenza stampa di mister Mignani.

Lega Pro, intanto, ha reso noto che la partita Bari-Avellino, 36a giornata del Girone C, in programma domenica 10 aprile, avrà inizio alle ore 17:30 e non alle 14:30 come precedentemente comunicato. Ecco il programma gare dei biancorossi fino alla fine della stagione regolare:

35a Giornata

LATINA-BARI

Domenica 03.04.22, ore 17:30

36a Giornata

BARI-AVELLINO

Domenica 10.04.22, ore 17:30

37a Giornata

TARANTO-BARI

Sabato 16.04.22, ore 17:30