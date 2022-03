Bari-Palermo, la coreografia della Curva Nord

“𝗦𝗖𝗜𝗔𝗥𝗣𝗔 𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗚𝗢𝗚𝗟𝗜𝗢!”. Si apre così il comunicato ufficiale dei gruppi organizzati biancorossi in fermento per i festeggiamenti al ritorno in serie B del Bari.

“In occasione dell’ultima gara casalinga stagionale – si legge sul profilo Facebook ufficiale dei Seguaci della Nord – la Curva Nord allestirà una scenografia totalmente autofinanziata.

Ogni barese potrà dare il proprio contributo acquistando una sciarpa celebrativa, sulla quale sono impressi due slogan condivisi e sentiti da tutto il popolo biancorosso. Sullo sfondo, la scenografia realizzata in occasione della nostra ultima gara in serie D.

Sarà possibile reperirla presso i nostri banchetti in occasione delle prossime partite. Oppure, prenotarla contattando uno dei gruppi che popola la Nord per poi ritirarla presso la rispettiva sede.

Facciamo, insieme, quest’ultimo sforzo e riprendiamoci quello che ci è stato tolto”.