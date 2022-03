Figc, pubblicato il Protocollo per la stagione 21/22

Pubblicato dalla Figc il Protocollo per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione della stagione sportiva 2021/2022

Le indicazioni si rivolgono alle società sportive affiliate alla FIGC che svolgono attività agonistica o di base a livello dilettantistico e giovanile.

Nell'ambito della prevenzione per una ripresa in sicurezza di una parte significativa delle attività sportive, in considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del contesto normativo di riferimento, la FIGC, attraverso la Commissione Medico Scientifica Federale ha pubblicato un ulteriore aggiornamento del Protocollo di Sicurezza per la tutela di tutti gli addetti ai lavori.

Tale Protocollo sarà applicato a tutte le attività sportive dilettantistiche e giovanili - compresi il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach Soccer, il Calcio Paralimpico e Sperimentale e gli Arbitri di tutte le relative categorie - di base ed agonistiche di livello nazionale.

Le indicazioni presenti nel documento rappresentano il riferimento principale per lo svolgimento delle attività per le categorie sopra indicate (ritiri, allenamenti, amichevoli), così come l'effettuazione di gare in presenza di pubblico.

Si può sfogliare il protocollo aggiornato al 30 marzo 2022 (versione 8) nella relativa sezione dedicata:

https://www.figc.it/it/federazione/norme/protocolli-allenamenti-e-gare-nell-emergenza-covid-1/stagione-2021-2022/