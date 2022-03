Si gioca domenica al Francioni per la 16ma di ritorno in C

Latina-Bari a Carrione di Castellammare di Stabia 14 invia stampa Assistenti Luca Dicosta di Biella e Andrea Nasti di Napoli. Quarto uomo Alfredo Iannello di Messina. Calcio di La Redazione Sarà Francesco Carrione di Castellammare di Stabia ad arbitrare Latina-Bari, match del 16mo turno di ritorno in C in calendario domenica prossima. Assistenti Luca Dicosta di Biella e Andrea Nasti di Napoli. Quarto uomo Alfredo Iannello di Messina. Un solo precedente dell'arbitro campano col Bari: 2-0 al Potenza del 22 dicembre. BARI LIVE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@barilive.it