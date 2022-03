Bari, i gol di Antenucci e Paponi verso il match buono per la B

Antenucci e Paponi in grna despolvero nel Bari che oggi ha continuato la preparazione in vista del match di domenica prossima a Latina. Match che potrebbe sancire la matematica promozione in B dei biancorossi. Il report della società sulla odeirna giornata di lavoro: "Questa mattina, dopo una prima parte dedicata al lavoro di mobilità articolare e potenziamento muscolare in palestra, la squadra si è spostata sul terreno dell'Antistadio e, sotto un pioggia fina e intermittente, ha lavorato dapprima sulla trasformazione del lavoro di forza attraverso scatti e accelerazioni, concentrandosi poi su esercitazioni tecnico-tattiche a tema con obiettivi variabili e chiudendo il lavoro di giornata con la consueta sfida a ranghi misti su metà campo decisa in favore dei blù grazie alle reti di Paponi e Antenucci. Anche Botta ha preso parte ad un tempo della partitella in famiglia; aggrageti i giovani Daddario, Rana e Stella".

Per domani prevista singola seduta di allenamento

ALTRI BIGLIETTI PER LATINA - SSC Bari rende noto che risultano esauriti i tagliandi di accesso del settore ospiti dello stadio 'Domenico Francioni' di Latina per la gara Latina-Bari, in programma alle ore 17:30 di domenica 3 aprile.

La Società pontina ha messo a disposizione ulteriori 589 tagliandi nel settore Tribuna Laterale B al prezzo di € 20 + diritti di prevendita. Per l'acquisto dei tagliandi nel settore ospiti NON necessario alcuno strumento di fidelizzazione.

PREZZI

TRIBUNALE LATERALE B € 20 + € d.d.p.

SETTORE OSPITI esaurito