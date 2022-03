Bari al lavoro verso Latina con la B ad un passo

In archvio lo 0-0 di avantieri al San Nicola contro la Fidelis Andria, il Bari di Mignani si è ritrovato oggi per preparare la trasferta di Latina che potrebbe sancire il ritorno matematico in serie B. Si giocherà domenica 3 aprile alle ore 17:30 sul terreno del 'Domenico Francioni'.

Il comunicato ufficiale della società sulla odierna giornata di lavoro: "Questo pomeriggio, dopo un prologo in sala video, la squadra si è allenata all'Antistadio iniziando da un'intensa parte dedicata alla mobilità articolare, alternando poi circuiti atletici (ad intensità variabile tra chi ha giocato dal primo minuto nella gara di domenica e il resto del gruppo), con esercitazioni tecniche su circolazione e possesso palla. A chiudere sfida a ranghi misti su metà campo. Ha ripreso a lavorare in campo con il pallone anche Ruben Botta; aggregati i giovani Caldarulo, Daddario, Rana e Stella".

Per domani prevista singola seduta di allenamento.

INFO UTILI TIFOSI PER LATINA - SSC Bari rende noto che i tagliandi di accesso del settore ospiti dello stadio 'Domenico Francioni' di Latina per la gara Latina-Bari, in programma alle ore 17:30 di domenica 3 aprile, saranno disponibili sul circuito CiaoTickets fino alle ore 19:00 di sabato 2 aprile (disponibilità 1.500 tagliandi). Per l'acquisto dei tagliandi nel settore ospiti NON necessario alcuno strumento di fidelizzazione.

PREZZI

SETTORE OSPITI € 15 + € 1,5 d.d.p.

MODALITA' D'ACQUISTO on line sul circuito CiaoTickets

INFO UTILI

Per accedere all'impianto 'Francioni' necessario il Green Pass base.