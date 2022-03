Terranova ai tifosi: "Meritavano un'altra gioia"

Tra i pochi a salvarsi nella scarsità generale dimostrata durante la partita contro l'Andria, Emanuele Terranova si consola con la palma di "man of the match" secondo i tifosi biancorossi: "E' stata una partita difficile. Soprattutto nel primo tempo non riuscivamo a trovare le giocate giuste. Il nostro percorso continua a Latina. Speriamo di chiuderla il prima possibile. Non avevo il coraggio di guardare la curva. C'era una cornice di pubblico bellissima che meritava un'altra gioia. Lo speravamo tutti. Questo punto ci servirà per il prosieguo del campionato. Ringrazio i tifosi per avermi votato".