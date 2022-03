Amarezza Gigliotti: "Il pari è come una sconfitta"

Dopo Maiello, Guillaume Gigliotti è il secondo biancorosso a presentarsi in sala stampa per commentare il pareggio contro la Fidelis Andria: "Peccato - dice il difensore - perché potevamo chiudere il campionato stasera. Festa solo rimandata. Per noi è quasi una sconfitta. Dobbiamo ancora mettere la testa giusta ed essere concentrati per festeggiare la settimana prossima. Forse l'ansia o la partita di sbagliare. Non abbiamo perso il campionato, ma solo una festa rimandata. Siamo convinti che la prossima settimana si festeggerà. Brava l'Andria. Nel secondo tempo, abbiamo spinto di più ma non è bastato. Bello, da brividi, vedere tanta gente allo stadio. Speriamo di rivederlo per le prossime due in casa e festeggiare insieme".