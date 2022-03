Maiello spiega il blackout: "Condizionati dalla testa"

Raffaele Maiello prova a psicanalizzare la partita del Bari contro la Fidelis Andria. Non quello che lo spogliatoio aveva in cantiere: "Volevamo chiudere la pratica, ma non abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. La Fidelis ci ha messo in difficoltà. Potevamo sfruttare meglio alcune occasioni. La squadra ha dato tutto. Poi il mister ha cambiato modulo e a livello tattico siamo andati meglio. Anche a livello mentale, giocare dopo il Catanzaro, toglie qualcosa. La testa ci ha tolto delle energie. Il traguardo è vicino e speriamo di raggiungerlo a Latina".