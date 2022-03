Il Bari dal 1' contro la Fidelis Andria

Con la carica degli oltre 20000 spettatori sugli spalti del San Nicola, il Bari di Mignani si appresta ad affrontare la Fidelis Andria per il derby barese della 34ma giornata del girone C di Lega Pro (17.30, arbitra Tremolada di Monza). Alla luce dell'1-1 del Catanzaro in casa della Juve Stabia (vantaggio campano con l'ex barese Tonucci e pari calabrese di Biasci), ai biancorossi servirà vincere per tagliare matematicamente il traguardo della serie B.

Per riuscirci, Mignani accredita la sua fiducia iniziale a questi calciatori.

Bari (4-3-1-2): Polverino, Celiento, Terranova, Gigliotti, Mazzotta, Maita, Maiello, D’Errico, Galano, Antenucci (c), Cheddira. A disp.: Frattali, Di Cesare, Bianco, Simeri, Botta, Citro, Misuraca, Belli, Scavone, Ricci, Mallamo, Paponi. All. M. Mignani.

Fidelis Andria (4-2-3-1): Saracco, Carullo, Benvenga (c), Urso, Monterisi, Ciotti, Casoli, Nunzella, Bonavolontà, Alcibiade, Sorrentino. A disp.: Vandelli, Paparesta, Legittimo, Bolognese, Messina, De Marino, Riggio, Di Schiena, Cirillo, Calamita, Ortisi, Bortoletti. All. N. Di Leo.