Bari, tutti convocati per la Fidelis Andria

PALLA OVALE Rugby Bari, sfida al Palermo

Terzo appuntamento di spreggi promozione per le Tigri del Rugby Bari che domenica 27 marzo alle 14. 30 (ingresso libero con green pass) ospiteranno all'Arena della Vittoria l'Asd Rugby Palermo. La partita vale come terzo turno di playoff per salire in B. I biancorossi