Bari, Belli e Frattali pronti per l'uso

Penultimo giorno di lavoro per il Bari che domenica prossima ospiterà la Fidelis Andria per il derby della 34ma giornata del girone C di Lega Pro. "Prima del lavoro sul terreno dell'Antistadio - si legge nel comunicato della società - la squadra si è intrattenuta in sala video per la parte teorica quindi spazio al lavoro in campo con focus sulla parte tattica sviluppata a tutto campo; nella prima parte intensa attivazione muscolare, torelli e circuiti tecnici, chiusura dedicata ad esercitazioni finalizzate alle conclusioni a rete. Francesco Belli ha ripreso regolarmente il lavoro in gruppo alla pari di Gigi Frattali, palestra e fisioterapia per Ruben Botta".

Per domani prevista la seduta di rifinitura pre gara, quindi la squadra raggiungerà la sede del suo ritiro. Alle 13.45, la conferenza stampa al San Nicola di mister Mignani che sarà trasmessa in diretta sui canali social ufficiali del Bari.