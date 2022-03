Ssc Bari, colpi Under: le ragazze sul Lecce e Rana in Rappresentativa

Due splendide notizie in arrivo dal settore giovanile dei galletti. Il serbatoio della Ssc Bari può festeggiare sia per la vittoria delle calciatrici dell'Under 17 nel derby contro il Lecce (2-0 con reti di Delvino e Schino). E soprattutto per la seconda delle tre reti che l'Under 17 biancorosso Rana ha messo a segno poche ore fa a Salerno con la maglia della Rappresentativa Under 17 di Lega Pro. Sul terreno del ‘Volpe’, il giovane terzino biancorosso ha griffato il raddoppio grazie ad una potente conclusione da fuori.

Under 15 Femminile

Bari-Lecce 2-0

Marcatori: Delvino e Schino

Giovedì 24.03.22, Campo 'Lovero', Palese (BA)

Salernitana U17 - Rappr. Under 17 Lega Pro 0-3

Marcatori: 31′ Capozzi, 38′ Rana, 65′ Coppola.