Bari, si rivede Frattali

Meno tre al derby di domenica prossima al San Nicola per la 34ma giornata del girone C di Lega Pro che vedrà opporsi il Bari capolista di Mignani e la Fidelis Andria. Il diario di bordo giunto poco fa in redazione dall'ufficio stampa della società: "Questo pomeriggio, sul terreno del San Nicola, prima parte dedicata alla mobilità articolare, quindi lavoro atletico basato su scatti e accelerazioni, quindi ampio spazio ad esercitazioni tattiche a tutto campo e, in chiusura, sfida a ranghi misti su campo ridotto. Ha svolto l'intera seduta con i compagni Pierluigi Frattali, lavoro differenziato per Francesco Belli, fisioterapia per Ruben Botta".

Per domani prevista singola seduta di allenamento.