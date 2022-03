Bari Primavera via ai playoff: ecco la Paganese

Fine settimana di rilievo per il settore giovanile della Ssc Bari che dopodomani - 26 marzo - vedrà l'esordio della formazione Primavera nella fase playoff del campionato. La squadra di Valeriano Loseto sarà impegnata sul terreno del 'F.Scirea' di Bitritto per ospitare la Paganese nella gara di andata dei preliminari (gara di ritorno in programma alle 19:00 di sabato 2 aprile).

Al riposo, le formazioni Under 17 e Under 15, impegni in trasferta per i Giovanissimi Provinciali. In campo anche U17 e U15 femminile. Segue il programma completo.

Primavera 3 ‘D. Berretti’ - Playoff Andata 1° turno

Bari-Paganese

Sabato 26.03.22, ore 14:30

Campo Comunale ‘F. Scirea', Bitritto (BA)

Riposano Under 17 e Under 15

Under 15 Provinciale - seconda fase

Istituto di Cagno-Bari (2008)

Lunedì 28.03.22, ore 18:30

Campo Comunale, Bitetto (BA)

Pro Gioventù Noiacattaro-Bari (2009)

Lunedì 28.03.22, ore 16:00

Campo Comunale, Noicattaro (BA)

Under 17 Femminile

Bari-Foggia

Martedì 29.03.22, ore 18:00

Campo 'Manzi Chiapulin', Barletta (BAT)