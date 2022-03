Bari, si rivedono Citro e Galano

Mentre la città riscalda i motori per il derby di domenica prossima contro la Fidelis Andria al San Nicola (venduti sinita circa 4mila biglietti), il Bari è al lavoro per tentare un nuovo colpo in ottica promozione. Il report della società: “Questa mattina, dopo una prima parte dedicata al lavoro di mobilità articolare, potenziamento muscolare e core stability, la squadra si è allenata all’Antistadio in un bel clima primaverile: dopo un veloce riscaldamento a secco, spazio a circuiti tecnici seguiti da esercitazioni tattiche su possesso e circolazione palla con chiusura dedicata ad una sfida a ranghi misti (a segno Cheddira, Citro, Simeri). Regolarmente in gruppo Nicola Citro, Cristian Galano, Giacomo Ricci. Hanno invece lavorato in parte con i compagni Francesco Belli e Pierluigi Frattali; fisioterapia per Ruben Botta”.

Per domani prevista singola seduta di allenamento