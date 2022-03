Bari, come accaparrarsi la divisa in edizione limitata

Partirà venerdì mattina la corsa per accaparrarsi una delle mille maglie celebrative. Mille kit kombat al prezzo di 100 euro. Questi i numeri della maglia celebrativa targata LC23 Kappa che il Bari indosserà domenica prossima durante il derby al San Nicola contro la Fidelis Andria (ore 17,30).

Tutta la collezione speciale è in vendita dalle ore 9 di venerdì 25 marzo sull'Official Store SSC Bari (Cavour e Stadium), allo store.sscalciobari.it, allo Spazio LC23 (via Roma 20, Gioia del Colle) e sui siti www.lc23.it e www.kappastore.it.

Divisa a strisce bianche e rosse e pantaloncini neri. Così è il completo gara che solo pochissimi fortunati tifosi potranno aggiudicarsi alla cifra di 100 euro. Non proprio un prezzo accessibile per tutte le tasche per aggiudicarsi la maglia dell'ormai prossimo ritorno dei galletti in serie B. Quella di domenica prossima sarà di fatto la quinta maglia ufficiale del Bari nel corso di questa stagione. Un piccolo record che si aggiunge ai tredici kit utilizzati in casa Napoli dalla stessa proprietà De Laurentiis molto sensibile alle operazioni di merchandising. Questa, per esempio, porterà in cassa 100mila euro. Non proprio noccioline.