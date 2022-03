Bari, la Fidelis Andria nel mirino

Nel mirino il derby di domenica prossima contro la Fidelis Andria e dopo la decima vittoria stagionale esterna ottenuta avantieri a Vibo Valentia, il Bari è tornato al lavoro questo pomeriggio così riporta il comunicato ufficiale della società:

“Dopo un prologo in sala video, la squadra si è allenata all’Antistadio sotto un bel sole primaverile: dopo un’intensa prima parte comune dedicata alla mobilità articolare, serie di circuiti atletici (ad intensità variabile tra chi ha giocato dal primo minuto nella gara di Vibo e il resto del gruppo), si sono alternati a esercitazioni tecniche finalizzate alle conclusioni a rete. Hanno ripreso a lavorare in gruppo, con intensità dedicata, Francesco Belli (non ha preso parte alle esercitazioni tecniche), Nicola Citro, Gigi Frattali, Cristian Galano e Giacomo Ricci. Terapie per Ruben Botta”.

Per domani prevista singola seduta di allenamento.