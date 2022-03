Maiello vota la fiducia: "Bari per la B, magari già da domenica contro l'Andria"

Da gennaio ad oggi, Raffaele Maiello è diventato un punto cardine dello scacchiere biancorosso. Pedina inamobivile nel ruolo di play basso ad inizio stagione affidato a Maita. Il puzzle si è ricomposto a dovere e tutto fila liscio: "Quella contro la Vibonese - le parole del centrocampista di Acerra alla radio ufficiale biancorossa - è stata una partita molto difficile. La Vibonese ci ha creato delle difficoltà. Da parte nostra non è stata una bella partita, ma contava solo portare punti a casa".

Le motivazioni della scelta barese: "L'obiettivo era salire in B, perciò ho scelto Bari. Per ora sta andando tutto bene. Speriamo arrivi l'ultimo passo". Sul derby contro la Fidelis Andria e la B all'orizzonte: "Affrontiamo un'altra gara difficile. Sarebbe banale dire di non essere in parte legati ai risultati delle inseguitrici che scenderanno in campo prima di noi. Giocando dopo le altre sapremo già i loro risultati per avere qualche spinta in più. Speriamo sia la partita decisiva".