Bari, una nuova maglia in occasione del derby

La Ssc Bari presenta una maglia in edizione limitata firmata Lc23 (marchio Leo Colacicco) che verrà indossata dai biancorossi in occasione del derby contro la FidelisAndria, in programma domenica prossima alle 17.30 per la 34ma giornata del girone C di Lega Pro. Sui social ufficiali, il teaser realizzato da LC23.

BIGLIETTI PER IL DERBY - I biglietti per Bari-Fidelis Andria saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di martedì 22 marzo sul circuito Ticketone online su sport.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone. La vendita sarà attiva anche negli store ufficiali e nelle biglietterie SSC Bari. Sarà possibile acquistare i biglietti fino all'inizio della gara. I possessori della SSC BARI FAN CARD possono acquistare i biglietti con uno sconto del 30% sul prezzo intero del biglietto, esclusivamente caricando il biglietto sulla propria tessera. Promozione non applicabile per il settore Tribuna D’Onore.

I possessori della SSC BARI FAN CARD possono caricare il biglietto sulla propria tessera. Si ricorda che il giorno della gara per i titoli caricati sulla tessera, si dovrà esibire la SSC Bari Fan Card (fisica oppure foglio provvisorio) e all'occorrenza il tagliando segnaposto ricevuto al momento dell’acquisto del biglietto.