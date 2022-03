Bari, i numeri dei baby

Con la Primavera che si prepara alla lotta playoff (al via sabato prossimo, 26 marzo) contro la Paganese, protagonista assoluta del weekend giovanile biancorosso è stata la formazione Under 15 guidata da Michele Anaclerio capace di rifilare ben 7 reti ai parietà del Catanzaro. L’Under 17, capolista del Girone C dopo 15 giornate, centra il pari in rimonta nonostante le numerose assenze.

Campionato Naz. Under 17 6a rit. Girone C

Bari-Catanzaro 1-1

Marcatori: 17’ Falco (C), 72’ Pellegrini D. (B)

Campionato Naz. Under 15 6a rit. Girone C

Bari-Catanzaro 7-1

Marcatori: 1’ Labianca (B), 6’ De Pinto (B), 32’ Labianca (B), 37’ Buonsante (B), 51’ Monetti (B), 56’ Caputi (B), 69’ Romeo (C), 71’D’Elia (B)

Under 15 Provinciale – seconda fase

Levante Azzurro-Bari (2009)

Oggi, ore 15:30

Campo ‘San Paolo’, Bari

New Football Academy-Bari (2008)

Domani 22.03.22, ore 17:00

Campo Intesa, Bari

Under 12 Femminile

Bari-Atletico Bari 1-2

Venerdì 18.03.22, Campo Intesa, Bari

Under 17 Femminile

Rinviata Bari-Lecce

Under 15 Femminile

Bari-Lecce

Giovedì 24.03.22, ore 15:15

Campo ‘Lovero’, Palese (BA)