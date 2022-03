Il capitale Scavone: "Gol e vittoria importanti, ora B ad un passo"

E sono quattro. Con quello di Vibo Valentia, Manuele Scavone cala il poker di reti messe a segno in questo torneo. Tutte marcature pesanti e foriere di punti pensatissimi utili alla causa del Bari: "Fa piacere aver vinto - dice il centrocampista del Bari - . Era una partita complicata e su un campo difficile contro un avversario aggrappato alle ultime speranze per la salvezza. Per fortuna, l'abbiamo risolta e arrivano tre punti pesantissimi, come tutti quelli ottenuti sinora. Questo vuol dire che tutti nel gruppo diano il massimo. Questo è il segreto di questo Bari, uno dei gruppi più forti in cui abbia mai giocato".

"Il gol - continua Scavone - mi riempie di orgoglio per dare un contributo a questa cavalcata iniziata lo scorso luglio. Nel primo tempo abbiamo avuto più difficoltà per il vento a sfavore. Un dettaglio che fa la differenza. Ma comunque, la nostra rosa è ampia e quando fa fatica entra chi ha voglia e mette freschezza cambiando l'inerzia della partita. Ci manca un ultimo passo e non dobbiamo mollare perché il calcio è sempre imprevedibile".