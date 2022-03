Bari, la probabile formazione con la Vibonese

Confermare la fiducia alla squadra vittoriosa mercoledì scorso sulla Juve Stabia oppure optare per qualche lieve modifica con l'intento di fare rifiatare qualche giocatore più stanco. Michele Mignani dovrà sciogliere questo dubbio alla vigilia del testa coda delle 14.30 in casa della cenerentola Vibonese.

Il rientro di Valerio Di Cesare dalla squalifica e di Pucino da una condizione fisica migliore consentono al mister di disporre di due alternative nel reparto difensivo che - tuttavia - molto probabilmente non sarà intaccato rispetto alla sfida giocata quattro giorni fa. Con Polverino tra i pali dall'inizio per la terza gara di fila al posto dell'infortunato Frattali, per il ruolo di terzini restano in piedi le candidature di Celiento e Mazzotta. In mezzo, Gigliotti e Terranova. La linea mediana a tre sembra quasi intoccabile con le garanzie offerte da Maita e D'Errico laterali e Maiello play. Fuori causa Galano e Citro, la presenza di Botta permette a Mignani di valutarne l'impiego iniziale dietro le due punte in alternativa a Mallamo. Il tandem d'attacco Antenucci-Cheddira rappresenta il meglio del girone C. Ma anche in questo caso, accanto al capocannoniere molisano restano validi gli affiancamenti di Simeri e Paponi.

La probabile formazione: Polverino; Celiento, Gigliotti, Terranova, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Botta; Antenucci, Cheddira.