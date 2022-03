Bari, Botta e Pucino pronti al rientro

Conto alla rovescia per Vibonese-Bari, match che si giocherà domenica prossima, alle 14.30, con i biancorossi capolista pronti ad ottenere altri tre punti di avvicinamento alla serie B.

La squadra si è ritrovata oggi sul terreno dell'Antistadio: "Dopo il lavoro a gruppi di ieri - il comunicato della società giunto poco fa in redazione - anche quest'oggi la squadra ha lavorato secondo tabelle differenziate per carichi di intensità in base al minutaggio accumulato nelle ultime due uscite, con lavoro differenziato per chi ancora è alle prese con fastidi muscolari di varia natura. Prima di scendere in campo prologo in sala video, quindi intensa attivazione muscolare, torelli e circuiti tecnici, e, in chiusura, esercitazioni dedicate alle conclusioni a rete. Regolarmente in gruppo Botta e Pucino, aggregati i giovani Daddario, Fioretti, Lambiase, Rana, Sapri e Stella".

Per domani è prevista la seduta di rifinitura pre gara, quindi il gruppo squadra raggiungerà la sede del ritiro pre gara in Calabria. Sempre domani, sabato 19 marzo, alle ore 10:00 nella sala conferenze dello stadio San Nicola è in programma la conferenza stampa pre partita di mister Mignani. Questa volta, la conferenza non sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Ssc Bari, ma verrà caricata successivamente.