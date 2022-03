Bari-Fidelis Andria posticipata alle 17.30

La Lega Pro, attraverso il Comunicato n°252 del 17 marzo, ha reso noto che la partita Bari-Fidelis Andria, 34a giornata del Girone C, in programma domenica 27 marzo, avrà inizio alle ore 17:30 e non alle 14:30 come precedentemente comunicato. Ecco il programma gare dei biancorossi fino alla fine della stagione regolare:

33a Giornata

VIBONESE-BARI

Domenica 20.03.22, ore 14:30

34a Giornata

BARI-FIDELIS ANDRIA

Domenica 27.03.22, ore 17:30

35a Giornata

LATINA-BARI

Domenica 03.04.22, ore 17:30

36a Giornata

BARI-AVELLINO

Domenica 10.04.22, ore 14:30

37a Giornata

TARANTO-BARI

Sabato 16.04.22, ore 17:30

38a Giornata

BARI-PALERMO

Domenica 24.04.22, ore 17:30