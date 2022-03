Baby biancorossi tra campionato e Rappresentative

Con la Primavera che si prepara a giocarsi le sue carte nella lotta playoff (al via il 26 marzo) contro la Paganese, nel prossimo weekend saranno protagoniste le formazioni nazionali Under 17 e Under 15 che ospiteranno i parietà del Catanzaro. Impegni in trasferta per i Giovanissimi Provinciali, mentre il calendario regala alle nostre ragazze impegni tra le mura amiche.

Campionato Naz. Under 17 6a rit. Girone C

Bari-Catanzaro

Domenica 20.03.22, ore 15:00

Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Campionato Naz. Under 15 6a rit. Girone C

Bari-Catanzaro

Domenica 20.03.22, ore 13:00

Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Under 15 Provinciale - seconda fase

Levante Azzurro-Bari (2009)

Lunedì 21.03.22, ore 15:30

Campo 'San Paolo', Bari

New Football Academy-Bari (2008)

Martedì 22.03.22, ore 17:00

Campo Intesa, Bari

Under 12 Femminile

Bari-Atletico Bari

Venerdì 18.03.22, ore 17:00

Campo Intesa, Bari

Under 17 Femminile

Bari-Lecce

Martedì 22.03.22, ore 18:00

Campo 'Manzi Chiapulin', Barletta

Under 15 Femminile

Bari-Lecce

Giovedì 24.03.22, ore 15:15

Campo 'Lovero', Palese (BA)

Doppio impegno a Salerno per i ragazzi delle Rappresentative Under 16 e Under 17 di Lega Pro del Commissario Tecnico Daniele Arrigoni. Per i giovani di Lega Pro saranno tre giorni di allenamenti e amichevoli al campo “Vincenzo Volpe”. Gli Under 16 si raduneranno in Campania il giorno 22 marzo ed il 23 giocheranno un test match con i pari età granata della Salernitana, con inizio alle ore 15:00. Il 24 marzo altra amichevole con la Salernitana, sempre al “Volpe”, ma per la Rappresentativa Under 17 , con calcio d’inizio ancora alle 15:00.

Questi i 23 pre-convocati per Rappresentativa Under 16 Lega Pro-Salernitana Under 16

Portieri: Marco Taramelli (Albinoleffe), Umberto Di Carlo (Pescara), Marco Brugnolo (Avellino)

Difensori: Vito Cutrignelli (Monopoli), Leonardo Bonecchi (Siena), Thomas Zamagni (Cesena), Pierluigi Morleo (Pescara), Giovanni Brighi (Cesena), Armando Avallone (Paganese), Niccolò Ferrari (Aquila Montevarchi), Diego Merciari (Gubbio)

Centrocampisti: Filippo Piva (Padova), Leonardo Santini (Aquila Montevarchi), Tommaso Paganesi (Albinoleffe), Tommaso Gabellini (Cesena)

Attaccanti: Giovanni Bolognone (Foggia), Maat Daniel Caprini (Entella), Diego Tampieri (Cesena), Denis Useini (Ancona), Diego Carlucci (Bari), Federico D’Emilio (Paganese), Giacomo Matta (Imolese), Filippo De Boni (Mantova)

Questi i 22 pre-convocati per Rappresentativa Under 17 Lega Pro-Salernitana Under 17

Portieri: Giorgio Piarulli (Viterbese), Matteo Galassi (Cesena)

Difensori: Mattia Pecoraro (Gubbio), Mattia Nunzio Grassia (Giana E.), Domenico Dachille (Bari), Simone Accetta (Paganese), Teodoro De Bernardo (Monterosi), Benedikt Rottensteiner (Sudtirol), Vincenzo Mattia Rana (Bari), Simone Lambiase (Bari), Giulio Manetti (Cesena), Diego Rossi (Cesena)

Centrocampisti: Jacopo Bacci (Padova), Riccardo Agnesi (Fermana), Giacomo Ghinelli (Cesena), Pietro Salvi (Vis Pesaro), Giacomo Pauselli (Gubbio), Daniele Devona (Reggiana)

Attaccanti: Andrea Beccaro (Padova), Giuseppe Coppola (Pro Vercelli), Mattia Angeloni (Albinoleffe), Carlo Lombardo (Turris)

Fonte Lega Pro