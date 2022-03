Inarrestabile Antenucci: "La B il prima possibile"

Così Antenucci, al sedicesimo centro personale in stagione, al termine della vittoria sulla Juve Stabia decisa da una sua rasoiata ad inizio di ripresa: "Bravo Walid, ha fatto un grande stop e mi ha fornito un assist al bacio per il andare a segno. Sono tutti importanti i gol. I gol che portano punti sono quelli che contano di più. Non ho un'idea di gol di andare a realizzare. Il risultato finale è quello che conta di più. Mancano dei punti anche perché nessuno ti regala niente. Dobbiamo arrivare in B il prima possibile. Sono orgoglioso di quello che facciamo da inizio campionato. I conti li faremo alla fine e vedremo chi sarà stato più bravo. Senza il sacrificio da parte di tutti, compresi noi attaccanti, non si va da nessuna parte. Il gol lo dedico ai miei tre figli".