Tra infortunati e squalifiche, il probabile Bari di stasera

Si retringe il campo delle scelte in casa Bari per affrontare la sfida di questa sera (San Nicola, ore 21) contro la Juve Stabia, ultimo impegno infrassetimanale della stagione valevole per la 32ma giornata di Lega Pro. Tutta colpa dei sei indisponibili, a cominciare dallo squalificato Valerio Di Cesare.

In difesa, mister Mignani perde in un colpo solo la batteria dei terzini: Belli, bloccato da un fastidio agli adduttori e rimpiazzato dal rientrante Celiento (favorito su Pucino), e Ricci, alle prese con una ferita lacerocontusa alla coscia sinistra che molto probabilemente sarà sostituito da Mazzotta. In cerchio del pacchetto arretrato si riduce quindi alle scelte di Gigliotti e Terranova centrali, più Polverino di nuovo in porta dopo l'expolit di Catanzaro in luogo di Frattali fermo per una lesione muscolare alla coscia destra. Indisponibili anche gli affaticati Galano e Citro, il tridente mediano sarà formato da Maita, Maiello e D'Errico. Botta dietro le punte Antenucci e Cheddira.

La probabile formazione: Polverino; Celiento, Gigliotti, Terranova, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Botta; Antenucci, Cheddira.