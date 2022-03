L'ex Vivarini al Bari: "Squadra di alto livello"

CATANZARO - La testa bassa di chi ha pochissima voglia di parlare. La sintesi di Vincenzo Vivarini, in appendice al 2-1 del suo ex Bari al Ceravolo, inchioda il tecnico abruzzese ad un'analisi amara che mette in risalto la forza ed il valore della capolista incontrastata del girone C di Lega Pro: "Credo sia stata una bella partita - dice - giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Noi abbiamo fatto una buona partita, concedendo qualche ripartenza di troppo al Bari. Una squadra di alto livello. Peccato per gli episodi, dove siamo stati sfortunati. Il Bari è forte e stasera lo ha dimostrato. Ma prima del pareggio, stavamo dominando. Poi, abbiamo perso le certezze. Ci sono ancora tante partite importanti da fare".