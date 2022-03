Ssc Bari, parte l'asta delle maglie "Stop war"

A partire da oggi - 12 marzo - è online su Charity Stars l'asta delle maglie gara del Bari con la patch STOP WAR, realizzate in edizione limitata per la partita contro la Virtus Francavilla. Il ricavato sarà devoluto a Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross, per far fronte all'emergenza umanitaria in Ucraina. #STOPWAR: due sole parole sul petto, vicino al cuore. Due parole dal significato profondo e vitale, per ribadire il NO della Ssc Bari a ogni forma di guerra.

Per scoprire il primo lotto di maglie all'asta e parteciparvi cliccare a https://www.charitystars.com/tag/stopwar-ssc-bari-it