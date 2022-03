Bari, il diario di bordo di oggi

Aumenta l'intensità e cresce l'attesa in casa Bari dove ci si prepara a puntino per affrontare nel migliore dei modi possibili l'importante trasferta di domenica prossima a Catanzaro (ore 17.30), sfida della 31ma giornata che metterà di fronte i baresi capolista ed i calabresi vice capofila del girone C di Lega Pro.

Questo il diario di bordo fornito poco fa dall'ufficio stampa della società biancorossa: "Dopo il prologo in sala video, il gruppo si poi spostato in campo dove, dopo una prima parte dedicata all'attivazione muscolare ed alla rapidità, si è concentrato prima su esercitazioni per il possesso e la circolazione palla, quindi parte tecnica a tutto campo, serie di accelerazioni e, infine, due mini tempi di sfida a ranghi misti su metà campo. Ha lavorato per l'intera seduta con il gruppo Francesco Belli; tabella di lavoro differenziato per Raffaele Pucino, aggregati i giovani Daddario e Rana".

Per domani è in programma una singola seduta di allenamento.