Lnd, l'elezione del presidente e le premiazioni dei migliori

E' ormai conto alla rovescia per l’Assemblea Straordinaria del C.R. Puglia L.N.D. riservata alle Società Dilettantistiche pugliesi. L'incontro si svolgerà domani 11 marzo al Centro Congressi “The Nicolaus Hotel” di Bari (Via Cardinale Ciasca, n. 15) con inizio alle ore 17.30. All’evento parteciperanno le massime autorità sportive del calcio dilettantistico pugliese. Le Società aventi diritto al voto sono chiamate a designare il candidato alla presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, attualmente commissariata da Giancarlo Abete. Inoltre, le stesse Società esprimeranno la propria preferenza sui candidati alla carica di Vice Presidente Vicario e Vice Presidente della LND.

Al termine dei lavori assembleari avrà luogo la cerimonia di premiazione delle società vincenti i Campionati Regionali e la Coppa Disciplina delle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Per quanto riguarda il “Premio Gaetano Romanazzi”, il Comitato Regionale consegnerà il riconoscimento speciale ai tecnici di Casarano Calcio Srl Pasquale De Candia (15esima edizione), Molfetta Calcio Renato Bartoli (16esima) e Virtus Matino Giuseppe Branà (17esima).

Nel corso della cerimonia, i corsisti che hanno conseguito l’abilitazione a Collaboratori della Gestione Sportiva nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2021/2022 riceveranno i relativi diplomi di partecipazione.

Di seguito, l’elenco completo delle premiazioni.

PREMIO SPECIALE

15^ Edizione Premio “Gaetano Romanazzi” a PASQUALE DE CANDIA, allenatore della Società S.S.D. CASARANO CALCIO SRL di Casarano (LE), vincente il

Campionato Regionale di Eccellenza – stagione sportiva 2018/2019.

16^ Edizione Premio “Gaetano Romanazzi” a RENATO BARTOLI, allenatore della Società A.S.D. MOLFETTA CALCIO di Molfetta (BA), vincente il Campionato

Regionale di Eccellenza – stagione sportiva 2019/2020.

17^ Edizione Premio “Gaetano Romanazzi” a GIUSEPPE BRANÀ, allenatore della Società POL.D. VIRTUS MATINO di Matino (LE), vincente il Campionato

Regionale di Eccellenza – stagione sportiva 2020/2021.

Premi alle società - Stagione Sportiva 2018/2019 - CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA Vincente Girone A: F.C.D. UNITED SLY di Bari; Stagione Sportiva 2018/2019 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Vincente Girone B A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO di Bari ; Stagione Sportiva 2018/2019 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Vincente Girone C A.S.D. NICK CALCIO BARI di Bari; Stagione Sportiva 2018/2019 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Vincente Girone D A.S.D. LEVANTE AZZURRO di Bari; Stagione Sportiva 2018/2019 CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Vincente Girone B A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO di Bari; Stagione Sportiva 2018/2019 CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Vincente Girone C A.S.D. NICK CALCIO BARI di Bari; Stagione Sportiva 2018/2019 CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Vincente Girone D A.S.D. LEVANTE AZZURRO di Bari; Stagione Sportiva 2019/2020 CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE Vincente Girone A F.C.D. UNITED SLY di Bari; Stagione Sportiva 2019/2020 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Vincente Girone C F.C.D. UNITED SLY di Bari; Stagione Sportiva 2019/2020 DELGAZIONE PROVINCIALE BARI Campionato Terza Categoria Vincente Girone Unico e Campione Provinciale A.S.D. SPORTIVA TORRE A MARE di Bari; Stagione Sportiva 2019/2020 CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 Vincente Girone C A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO di Bari; Stagione Sportiva 2019/2020 CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 Vincente Girone D A.S.D. LEVANTE AZZURRO di Bari; Stagione Sportiva 2019/2020 CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 Vincente Girone D A.S.D. LEVANTE AZZURRO di Bari; Stagione Sportiva 2019/2020 CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 Vincente Girone E A.S.D. NICK CALCIO BARI di Bari; Stagione Sportiva 2020/2021 CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE Vincente Girone Unico e Campione Regionale A.S.D. FESCA BARI di Bari.