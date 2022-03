Settore ospiti a Catanzaro: le info sui tagliandi

SSC Bari rende noto che i tagliandi di accesso del settore ospiti (500 tagliandi a disposizione, ndr) dello stadio 'Nicola Ceravolo' per la gara Catanzaro-Bari, in programma alle ore 17:30 di domenica 13 marzo, saranno disponibili sul circuito GO2 (NON attiva la vendita online) fino alle ore 19:00 di sabato 12 marzo (disponibilità 500 tagliandi). NO obbligo di fidelity.

PREZZI

SETTORE OSPITI € 13 + d.d.p.

MODALITA' D'ACQUISTO: nei punti vendita del circuito GO2

("Bari Point” in via Giuseppe Capruzzi, 5 – Bari; 'Tabacchi Sant’Andrea' in via Sant’Andrea, 68 – Bisceglie; 'Agenzia Erredì' in via Giuseppe Verdi, 87/89 – Andria)

- NON ATTIVA la vendita online