Celiento salta il suo ex Catanzaro: lo stop del giudice sportivo

Uno squalificato per parte nel Bari e nel Catanzaro che per la sfida di domenica prossima dovranno fare a meno rispettivamente del difensore Daniele Celiento e del centrale Simone De Santis, entrambi stoppati dal giudice sportivo per una giornata. Celiento salterà quindi la trasferta contro la sua ex squadra avendo giocato in Calabria dall'estate del 2018 sino al 15 settembre 2020, giorno dell'approdo in Puglia. Nel Bari di Catanzaro si presenteranno anche i diffidati Botta, Di Cesare, Terranova e Gigliotti.