Catanzaro-Bari a Feliciani di Teramo: porta bene ai biancorossi

Toccherà ad Ermanno Feliciani della sezione di Teramo arbitrare la partita del ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro con i biancorossi ospiti della formazione guidata da mister Vivarini: gara valida per il 31° turno del Girone C di Lega Pro (domenica prossima alle 17.30). Gli assistenti saranno Roberto Fraggetta della sezione di Catania e Francesco Cortese della sezione di Palermo. Quarto ufficiale Enrico Maggio di Lodi.

Tanti e tutti positivi i precedenti dei biancorossi nei tre anni di C in cui ha incrociato il fischietto abruzzese: Campobasso-Bari (1-3) del 17 ottobre scorso; Monopoli-Bari (0-0) del 21 ottobre 2020; Palermo-Bari (1-1) del 23 dicembre 2020; Bari-Foggia (1-0) del 27 febbraio 2021; Bari-Francavilla (2-0) del 2 febbraio 2020. Brutti ricordi invece per il Catanzaro che con Feliciani porta in conto il pesantissimo 5-1 rimediato nella trasferta dello scorso campionato a Terni.