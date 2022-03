Bari, oggi tattica e sfida a ranghi misti

Secondo giorno di lavoro in casa Bari in vista della partita di domenica prossima a Catanzaro. La squadra si è allenata questa mattina. Quersto il report della società giunto poco fa in redazione: "Dopo una prima parte dedicata al lavoro di mobilità articolare e potenziamento muscolare in palestra, il gruppo si poi spostato in campo dove, dopo una sessione di trasformazione del lavoro di forza, si è concentrato sulla parte tattica attraverso partitelle a tema, concludendo la sessione con una sfida a ranghi misti su porzione di campo. Tabella di lavoro personalizzata per Raffaele Pucino dopo il problema al ginocchio sinistro, ha invece svolto parte della seduta con il gruppo Francesco Belli dopo l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare la sfida contro la Virtus Francavilla; aggregati i giovani Daddario, Rana e Stella".

Per domani è in programma una singola seduta di allenamento.