Bari, si torna al lavoro: nel mirino il Catanzaro

Primo giorno di lavoro per i biancorossi di Michele Mignani che si sono ritrovati in sede dopo il successo di sabato scorso nel derby al San Nicola vinto contro la Virtus Francavilla. La squadra ha iniziato la preparazione in vista della trasferta di domenica prossima a Catanzaro dove ci sarà di fronte la seconda forza del girone C allenata dall'ex Bari Vivarini e attualmente con uno svantaggio di e punti dai biancorossi capolista.

Il report della giornata odierna arrivato poco fa in redazione da parte dell'ufficio stampa della Ssc Bari: "Questo pomeriggio, dopo un prologo in sala video, la squadra si è allenata nel clima assai rigido dell'Antistadio: dopo un'intensa prima parte dedicata alla mobilità articolare, serie di circuiti altetici (ad intensità variabile tra chi ha giocato dal primo minuto nella gara di sabato e il resto del gruppo), si sono alternati a esercitazioni sulla circolazione e possesso palla e due mini tempi di partitella a ranghi misti. Tabella di lavoro differenziata per Pucino, mentre Belli ha intensificato il carico di lavoro in vista di un prossimo ritorno in gruppo. Aggregati i giovani Dibello e Stella".

Per domani prevista singola seduta di allenamento.