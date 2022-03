Bis di vittorie contro V. Francavilla per Under 15 e 17 biancorossi

Bis di vittorie per le formazioni Under 17 e Under 15 nelle sfide contro i pari età della Virtus Francavilla al termine di gare vibranti e combattute. Goleada anche per i Giovanissimi 2009 contro la formazione Calcio Mania. Cadono le piccole Under 12.

Campionato Naz. Under 17 13a Girone C - Bari-Virtus Francavilla 4-3. Marcatori: 23' Gusmai (B), 29' Cirulli (VF), 31' Mari (B), 35' Gargaro (VF), 78' Lops (B), 86' Pellegrini D. (B).

Campionato Naz. Under 15 13a Girone C - Bari-Virtus Francavilla 3-2. Marcatori: 9' Arsena (VF), 22' Buonsante (B), 40' Buonsante (B), 56' Baglivo (VF), 67' Liso (B).

Under 15 Provinciale - seconda fase - Bari (2009)-Calcio Mania 8-1. Marcatori: 2 Picciotti, 2 Lovergine, Evangelista, Lionetti, Leone, Barbera.

Intesa-Bari (2008): Mercoledì 09.03.22, ore 19:00. Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA).

Under 15 Femminile - Bari-Fasano: Giovedì 10.03.22, ore 15:15. Campo 'Lovero', Palese (BA)