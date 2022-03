Citro in extremis: "Dedicato a chi soffre per la guerra"

Lo scettro di migliore giocatore lo riceve direttamente dai tifosi. Nicola Citro, al primo centro in biancorosso in questa stagione, è l'uomo partita che permette al Bari di ottenere tre punti d'oro contro la Virtus Francavilla: "Sono felicissimo di avere aiutato con questo gol la squadra a vincere. Questa partita e questa vittoria la dedichiamo a chi sta soffrendo per la guerra in questo momento”.

Si aggiunge Daniele Celiento in esclusiva su Telebari: “Ci portiamo via una grossa prestazione, al di là del risultato. Non c’è vittoria più bella di una al 90′. Ci servirà questo entusiasmo per il finale di campionato. Noi terzini abbiamo fatto la gara giusta. Siamo arrivati alla fine e abbiamo portato la vittoria a casa. In passato ho giocato in questa posizione. Sono a completa disposizione del gruppo e del mister. Vincere all’ultimo minuto ti dà una bella botta di adrenalina. Queste vittorie non vengono per caso. Il gruppo sta facendo la differenza”.