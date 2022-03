Ricci, qualità e sostanza: "Volevamo solo vincere"

L'ennesima prova maiuscola per giganteggiare sulla corsia mancina della difesa. Giacomo Ricci è un valore aggiuno nel Bari che spicca il volo: “Siamo entrati col piglio giusto – dice il difensore dopo il 2-1 sulla Virtus Francavilla – . Volevamo vincere e lo abbiamo dimostrato sino all’ultimo. Vedi il gol nel finale di Citro. Speriamo di affrontare così anche la partita di Catanzaro”.

“Un campo così pesante – prosegue Ricci – ci penalizza un po’. Ci siamo lo stesso difesi bene. A Catanzaro sarà importante. Andremo là per fare la nostra partita e sarà importante portare la vittoria a casa per provare ad archiviare il campionato. La vittoria di oggi ti dà quella spinta in più. Bisogna continuare su questa strada”.