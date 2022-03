Luigi De Laurentiis, 43 anni di felicità: "Per me e per i tifosi"

Il pranzo con la famiglia e la festa al San Nicola accanto a papà Aurelio sceso a Bari per festeggiare il 43mo compleanno di Luigi. De Laurentiis è un presidente felice. Non solo per la festa personale, iniziata in un ristorante di Trani dopo mezzogiorno. Ma sopratutto per la ciliegina sulla torta rappresentata dalla vittoria del suo Bari sulla Virtus Francavilla: “Un Bellissimo regalo di compleanno per me e i tifosi del Bari – le parole di Luigi De Laurentiis dopo il 2-1 sulla Virtus Francavilla – . Ci sono stati momenti difficili. Ma il Bari non ha mai mollato. Sono contento per la squadra. Oggi – continua il presidente del Bari – ha meritato su un campo difficile. Vittoria importante che conferma il lavoro di quest’anno. Sette punti sul Catanzaro secondo è un vantaggio importante, ma il campionato è ancora lungo e bisogna rimanere concentrati. Ci siamo ricordati, dopo aver metabolizzato le difficoltà, di restare lucidi. Non bisogna perdere la forza di volontà. Come l’agonismo positivo e intelligente dei ragazzi. Tutti per un ambiente positivo e sereno, senza frustrarsi quando si perdono punti preziosi. E’ un anno lunghissimo”.

“Sono molto contento per Citro – conclude De Laurentiis – . Oggi è stato premiato, come è premiato il lavoro di tutto lo staff. Abbiamo messo in campo due terzini destri all’ultimo. I ragazzi sono rimasti concentrati sino alla fine e hanno portato a casa un risultato pesante”.