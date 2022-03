Bari-V. Francavilla, le formazioni ufficiali

Le formazioni uffiiciali di Bari e Virancavilla che alle 17.30 si sfideranno per il derby d'alta quota della 30ma giornata di Lega Pro. Belli out per un fastidio muscolare.

Bari (4-3-1-2): Frattali, Celiento, Terranova, Gigliotti, Ricci, Maiello, Maita, D’Errico, Galano, Antenucci (c), Cheddira. A disp.: Polverino, Plitko, Di Cesare, Bianco, Simeri, Botta, Citro, Misuraca, Mazzotta, Scavone, Paponi, Mallamo. All. M. Mignani.

Virtus Francavilla (3-4-3): Nobile, Ingrosso, Idda (c), Miceli, Miorino, Patierno, Mastropietro, Delvino, Pierno, Prezioso, Toscano. A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Carella, Perez, Gianfreda, Franco, Ventola, Pendinelli, Rizzo, De Maria. All. R. Taurino