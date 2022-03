I probabili biancorossi contro la Virtus

Battere la Virtus Franavilla come battistrada per affrontare al meglio la sfida del 13 marzo in casa del Catanzaro. Questo il proposito principale del Bari nel match odierno (17.30) al San Nicola contro la terza forza del girone C di Lega Pro.

Nel conto ci sono intanto i diffidati Botta, Celiento, Di Cesare e Terranova ai quali basterà un cartellino giallo per saltare il big match in Calabria. Nonostante tutto, Mignani dovrebbe optare per Di Cesare e Terranova centrali con Belli e Ricci possibili terzini. Pucino fuori servizio per infortunio. Maita, D'Errico e Maiello a centrocampo con uno tra Galano e Mallamo dietro le punte Antenucci e Cheddira. Le piste Botta sulla trequarti e Simeri, Paponi e Citro davanti sembrano meno praticabili.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, D'Errico; Galano; Antenucci, Cheddira.