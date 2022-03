Bari, quasi tutto pronto per il derby d'alta quota

Ancora qualche piccolo dettaglio da limare e poi sarà tutto pronto in casa Bari aspettando il derby d'alta quota della 30ma giornata che - sabato alle 17.30 al San Nicola - metterà di fronte i biancorossi capolista del girone C e la terza forza Virtus Francavilla. Un appuntamento da non sottovalutare e da curare sotto tutti i punti di vista. Mister Mignani, che domani alle 13.45 terrà la consueta conferenza stampa pre gara, sta valutando tutte le opportunità e le carte a sua disposizione. Tra queste, con un occhio particolare ai diversi diffidati che rischiano di saltare il successo big match del 13 marzo a Catanzaro, spicca senz'altro il molto probabile rientro in organico dell'argentino Ruben Botta dopo il turno di squalifica ed una condizione fisica ancora non del tutto al top dopo l'infortunio al menisco.

"Prima di scendere in campo - riporta il comunicato ufficiale della società giunto pochi minuti in redazione - la squadra si è intrattenuta in sala video quindi spazio al lavoro in campo con focus sulla parte tattica sviluppata a tutto campo; nella prima parte intensa attivazione muscolare, torelli e circuiti tecnici, chiusura dedicata ad esercitazioni finalizzate alle conclusioni a rete". Domani è prevista la seduta di rifinitura.