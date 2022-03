Bari Primavera, clou col Monopoli

Fine settimana fitto di appuntamenti per le squadre del settore giovanile Ssc Bari. Tornano in campo le formazioni Under 17 e Under 15 nel doppio confronto con la Virtus Francavilla.

Sfida di alta quota per la Primavera di mister Loseto che ospita a Bitritto il Monopoli capolista. In campo anche i Giovanissimi provinciali e le formazioni femminili U15 e U12.

Il programma completo:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ – 16a g. Girone C

Bari-Monopoli

Sabato 05.03.22, ore 14:30

Campo Comunale ‘F. Scirea’, Bitritto (BA)

Campionato Naz. Under 17 13a Girone C

Bari-Virtus Francavilla

Domenica 06.03.22, ore 15:00

Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Campionato Naz. Under 15 13a Girone C

Bari-Virtus Francavilla

Domenica 06.03.22, ore 12:30

Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Under 15 Provinciale – seconda fase

Bari (2009)-Calcio Mania

Domenica 06.03.22, ore 09:00

Campo Comunale ‘G.Scirea’, Bitritto (BA)

Intesa-Bari (2008)

Mercoledì 09.03.22, ore 19:00

Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Under 15 Femminile

Bari-Fasano

Giovedì 10.03.22, ore 15:15

Campo ‘Lovero’, Palese (BA)

Under 12 Femminile

Snupy-Bari

Venerdì 04.03.22, ore 16:30

Campo ‘Snupy’, Carbonara (BA)