Bari, anche Botta con la squadra

Terzo giorno di lavoro per il Bari che sabato ospiterà la Virtus Francavilla.

"Prima di scendere in campo - il comunicato ufficiale del club - la squadra si è intrattenuta in sala video quindi spazio al lavoro in campo sfrerzati dal vento gelido di questo inizio marzo: attivazione muscolare seguita da lavoro atletico su brevi distanze seguito da esercitazioni tattiche sul possesso palla quindi partitella finale su campo ridotto. Ha svolto regolarmente l'intera seduta con i compagni Ruben Botta, aggregato il giovane Nicola Daddario".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.