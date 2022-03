Bari, l'allenamento di oggi

Secondo giorno di lavoro per il Bari aspettando il derby di sabato prossimo al San Nicola contro la Virtus Francavilla (arbitra Monaldi di Macerata). Il report di oggi giunto poco fa in redazione: “Questa mattina la squadra si è inizialmente intrattenuta in palestra per un lavoro specifico su mobilità articolare e potenziamento muscolare, passando poi al lavoro in campo sul terreno dell’Antistadio, sferzati da un vento gelido e sotto un nevischio fitto: apertura dedicata ad un intenso riscaldamento a secco, quindi spazio ad una serie di partitelle a tema a ranghi misti sviluppate su campo ridotto (qualche elemento della rosa ha saltato l’ultima parte del lavoro svolgendo attività di scarico a scopo precauzionale)”.

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.